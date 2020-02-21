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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

21.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:30
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Kaynak: AA
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