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Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu. İlk maçlar 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

YARI FİNAL İLK MAÇLARI

2 Nisan Salı:

20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

3 Nisan Çarşamba:

20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)

YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

Kaynak: AA
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