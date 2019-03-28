Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu. İlk maçlar 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.
YARI FİNAL İLK MAÇLARI
2 Nisan Salı:
20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
3 Nisan Çarşamba:
20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)
YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI
24 Nisan Çarşamba:
20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
25 Nisan Perşembe:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
Kaynak: AA
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