Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim
Futbol yorumcusu Serhan Türk, Haberler.com Haber Merkezi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren derbi karşılaşmasını değerlendirdi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansına vurgu yapan Türk, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona ererken, kritik karşılaşmayı Demirören Haber Ajansı Muhabiri ve futbol yorumcusu Serhan Türk Haberler.com Haber Merkezi'nde değerlendirdi.
Maça, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın gösterdiği performansın damga vurduğunu söyleyen Serhan Türk, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirdi ve istifa açıklaması yapmasını beklediğini ifade etti.