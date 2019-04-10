Liverpool, Şampiyonlar Liginde Yarı Final Kapısını Araladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı, iki karşılaşmayla başladı. İngiltere temsilcileri arasında yapılan maçta Tottenham, evinde Manchester City'yi ağırladı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Video Yardımcı Hakem sistemi yardımıyla Danny Rose'un topa elle dokunduğunu tespit eden hakem, Manchester City lehine penaltı kararı verdi. Tottenham kalecisi Hugo Lloris, Sergio Agüero'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole engel oldu.

TOTTENHAM'A GALİBİYETİ SON GETİRDİ

Ev sahibi ekip Tottenham, 78. dakikada Son Heung-min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı. Bu arada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı.

LİVERPOOL, PORTO'YU YILDIZLARIYLA GEÇTİ

Liverpool, Portekiz ekibi Porto'yu Anfield Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi ekip, 5. dakikada Naby Keita ve 26. dakikada Roberto Firmino'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi. İki karşılaşmanın rövanşı da 17 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: AA