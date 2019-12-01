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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan ÇalışırBoluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican Keskin), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk.

01.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:48
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan Çalışır

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican ), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 ), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk. 71 Melih Okutan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet Ali Doğan (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Ali Özgün), Murat Erdemir, Semih Ceylan (Dk. 46 Diakite), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 5 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 12 Poepon, Dk. 38 Dodo (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Semih Ceylan, Dk. 35 Muhammet Ali Doğan, Dk. 80 Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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