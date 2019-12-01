Futbol: TFF 1. Lig
Stat: AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan ÇalışırBoluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican Keskin), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan Çalışır
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican Keskin), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk. 71 Melih Okutan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet Ali Doğan (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Ali Özgün), Murat Erdemir, Semih Ceylan (Dk. 46 Diakite), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Goller: Dk. 5 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 12 Poepon, Dk. 38 Dodo (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Semih Ceylan, Dk. 35 Muhammet Ali Doğan, Dk. 80 Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.