Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Süper Lig'in 16. haftası, Konyaspor-Trabzonspor ve Denizlispor-Alanyaspor mcüadeleleriyle tamamlandı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 34 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 16. haftası, bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Haftanın son müsabakalarında, Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise yine rakip sahada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 3-4
Göztepe-Galatasaray: 2-1
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 0-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyapor: 1-5
Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe