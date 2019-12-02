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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta, Beşiktaş-Kayserispor maçıyla tamamlandı. Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor, 27 puanla liderliğini sürdürdü.

02.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:28

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren , son sıradan kurtulmak isteyen Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü. Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

6 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor

Kaynak: AA

Haber Videosu: Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu
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