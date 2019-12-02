Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu
Süper Lig'de 13. hafta, Beşiktaş-Kayserispor maçıyla tamamlandı. Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor, 27 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, son sıradan kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü. Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor
Haber Videosu: Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu