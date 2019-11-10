Futbol: Süper Lig'de görünüm

10.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:26

Süper Lig'in 11. haftası, oynanan 4 müsabakayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda, Trabzonspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Beşiktaş konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0, Medipol Başakşehir ise evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı da 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 21'e çıkartarak liderliğe yükseldi. Ligde 20 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'yi, 19'ar puanı bulunan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip etti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-0

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2

Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: 1-0

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21 2. FENERBAHÇE 11 6 2 3 21 12 9 20 3. TRABZONSPOR 11 5 4 2 20 13 7 19 4. AYTEMİZ ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19 5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 5 4 2 18 13 5 19 6. GALATASARAY 11 5 4 2 13 9 4 19 7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18 8. BEŞİKTAŞ 11 5 3 3 14 13 1 18 9. GAZİANTEP FK 11 4 3 4 16 21 -5 15 10. ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 2 5 11 18 -7 14 11. GÖZTEPE 11 3 4 4 10 12 -2 13 12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 13. KASIMPAŞA 11 3 3 5 16 18 -2 12 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11 15. ANTALYASPOR 11 3 2 6 11 20 -9 11 16. GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10 17. MKE ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

12. hafta programı

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi)

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

Kaynak: AA