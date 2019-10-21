Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 8. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Süper Lig'in 8. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Süper Lig'de bu hafta sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Aytemiz Alanyaspor, 17 puan ile liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-2
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 8. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|5
|2
|1
|18
|10
|8
|17
|2.
|TRABZONSPOR
|8
|4
|3
|1
|17
|10
|7
|15
|3.
|FENERBAHÇE
|8
|4
|2
|2
|13
|8
|5
|14
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|5.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|8
|4
|1
|3
|18
|10
|8
|13
|6.
|GALATASARAY
|8
|3
|4
|1
|9
|8
|1
|13
|7.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|3
|3
|2
|14
|10
|4
|12
|8.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|2
|12
|9.
|GAZİANTEP FK
|8
|3
|2
|3
|13
|17
|-4
|11
|10.
|ANTALYASPOR
|8
|3
|2
|3
|9
|15
|-6
|11
|11.
|GÖZTEPE
|8
|2
|3
|3
|7
|7
|0
|9
|12.
|BEŞİKTAŞ
|8
|2
|3
|3
|10
|12
|-2
|9
|13.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|6
|11
|-5
|9
|14.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|8
|2
|2
|4
|7
|10
|-3
|8
|15.
|KASIMPAŞA
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|-4
|8
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|2
|2
|4
|8
|16
|-8
|8
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|3
|4
|12
|12
|0
|6
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|8
|0
|4
|4
|8
|15
|-7
|4
9. hafta programı
Süper Lig'de 9. hafta müsabakaların programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)