Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 8. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

21.10.2019 23:42
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 8. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Aytemiz Alanyaspor, 17 puan ile liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-2

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6

Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2

İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 8. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR8 5 2 1 18 10 8 17
2. TRABZONSPOR8 4 3 1 17 10 7 15
3. FENERBAHÇE8 4 2 2 13 8 5 14
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR8 4 2 2 14 10 4 14
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR8 4 1 3 18 10 8 13
6. GALATASARAY8 3 4 1 9 8 1 13
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR8 3 3 2 14 10 4 12
8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8 3 3 2 10 8 2 12
9. GAZİANTEP FK8 3 2 3 13 17 -4 11
10. ANTALYASPOR8 3 2 3 9 15 -6 11
11. GÖZTEPE8 2 3 3 7 7 0 9
12. BEŞİKTAŞ8 2 3 3 10 12 -2 9
13. MKE ANKARAGÜCÜ8 2 3 3 6 11 -5 9
14. YUKATEL DENİZLİSPOR8 2 2 4 7 10 -3 8
15. KASIMPAŞA8 2 2 4 8 12 -4 8
16. ÇAYKUR RİZESPOR8 2 2 4 8 16 -8 8
17. GENÇLERBİRLİĞİ8 1 3 4 12 12 0 6
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR8 0 4 4 8 15 -7 4

9. hafta programı

Süper Lig'de 9. hafta müsabakaların programı şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA
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