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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim BozbeyGaziantep: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza Cihan), Jefferson (Dk. 64 Mirallas), Vetrih (Dk. 64 Furkan Soyalp), Maxim (Dk.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Gaziantep: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza Cihan), Jefferson (Dk. 64 Mirallas), Vetrih (Dk. 64 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 87 Sousa), Dicko, Muhammet Demir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 67 Rahman Buğra Çağıran), Boumal, Emrah Başsan (Dk. 67 Rashani), Obertan (Dk. 75 Osman Çelik), Cenk Ahmet (Dk. 67 Novikovas), Gomes (Dk. 67 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 53 Gomes, Dk. 59 Hasan Hatipoğlu, Dk. 83 Rahman Buğra Çağıran (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 68 ve 90 Muhammet Demir (Gaziantep)

Sarı kart: Dk. 40 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yendi.

53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gomes ile öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında, sol kanatta topu kontrol eden Mehmet Murat Uçar'ın ortasında uzak direkte savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Gomes, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

59. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Sol köşeden kazanılan kornerde topun başına geçen Emrah Başsan'ın ortasında iyi yükselen Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2

61. dakikada Gaziantep gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu iyi takip eden Muhammet Demir, rakiplerini çalımlayıp kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlamak isterken rakibiyle beraber yerde kalan tecrübeli golcü, topu Szumski'ye kaptırdı.

68. dakikada Gaziantep, Muhammet Demir ile farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Mirallas'ın ceza sahası dışından ortasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin sağından ağlara gitti: 1-2

83. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda Rahman Buğra Çağıran topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan ağlarla buluştu: 1-3

90. dakikada ev sahibi ekip yeniden farkı bire indirdi. Sağ kanatta rakibini çalımlayan ve ceza sahasına giren Mirza Cihan'ın şutunda arka direkte topu karşılayan Muhammet Demir, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

90+2. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahasına yapılan ortada Güray Vural topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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