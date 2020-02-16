16.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:48

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 80 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Emircan Altıntaş), Junior Fernandes (Dk. 67 Djalma Campos), Cisse

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90+2 Ahmet Oğuz), Yasin Pehlivan (Dk. 65 Berat Ayberk Özdemir), Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz (Dk. 31 Sio), Stancu



Gol: Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 39 Candeias, Dk. 90+4 Nordfeldt (Gençlerbirliği), Dk. 46 Ceyhun Gülselam, Dk. 55 Kaan Kanak, Dk. 76 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Stancu, Caulker'i geçerek ceza sahasına girdi. Köşeden Stancu'nun sert ortasında Sio'nun dokunamadığı top yandan taca çıktı.

52. dakikada Efecan Karaca, rakip ceza sahasına koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleciden dönen topu önünde bulan Cisse, bir kez daha vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

54. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Candeias, topu içeriye ortaladı. Arka bölümdeki Sio, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sio'nun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

76. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci Nordfeldt'in uzun topunda meşin yuvarlağı kontrol eden Sio, soldan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Stancu, boş pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-1

82. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Emircan Altıntaş, topu içeriye doğru gönderdi. Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt müdahale ederek bir kez daha gole izin vermedi.

86. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Sio, kendi yarı sahasından çıkarak topu kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasına girerek çektiği şutta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu arada, maçın 85. dakikasında ev sahibi ekipten Djalma Campos sakatlanarak oyuna devam edemedi. Üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Aytemiz Alanyaspor, kalan bölümde 10 kişiyle mücadele etti.

Kaynak: AA