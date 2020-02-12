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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta tartışılan kararlara imza atan Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Ümit Öztürk'e bu hafta maç verilmedi.

12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:01
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen - maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

ÜMİT ÖZTÜRK, HALİS ÖZKAHYA VE HÜSEYİN GÖÇEK'E MAÇ YOK

Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 ŞUBAT CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 ŞUBAT PAZAR

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Kaynak: AA

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: Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi
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HABER YORUMLARI (14)

  • KARTAL NADO:
    şaka mı bu ? Fener - Beşiktaş maçından bari tartıştığımız , Beşiktaş cephesi olarak isyan ettiğimiz 3 hakem de bu hafta atanıyor ! bu maçta ki orta hakem ( C. Çakır ) , aynı maçta ki 4. hakem ( A. Ulusoy ) ve var hakemi ( M. Kalkavan ) hepsine çakma dinlendirmeler hesapta , sonra ödül gibi sıkı maçlar ! arkadaş , bu gidişle atayacak hakeminiz kalmayacak , siz hala neyin peşindesiniz ? sanmayın unuttuk , şüpheniz olmasın tümü hafızamızda , takipteyiz , Allah hayır etsin bakalım . .
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  • MELİSA:
    Kupon gitti ceza vericeksin ne anlamı var olan penaltı verilmemis 3 puan gitmis agır ceza verildi hakemlere ülkemin insanını ne güzel uyutuyosunuz nasıl oynuyosunuz lig''le tebrik ederim gerçekten
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  • YUH:
    asıl size maç kime verilecek yetkisi verilmesi hata. kura çekin. kuraya girecek hakeminiz yoksa yabancı hakem getirin. yıl olmuş 2020 hala taraftarı keriz zannediyolar yuh yazıklar olsun
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  • ONUR:
    valla bende aynı durumdayım bir kuponda fener maçı üst diğer kuponda 1 verdım penaltı kacmasa ust gelecektı fenere penaltıyı verse hem 1 hem üst gelecekti
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  • FENERBAHÇE:
    ligde sezon başından bu yana en çok penaltı kullanan takım ligin lideri sivasın bir penaltısı yok bütün sezon en son başakşehir maçında ele çarpma değil başakşehirli oyuncu eliyle topu taşıyor ceza alanında basketbolda bile yapsa bunu steps olur ama medya gücü yok işte sivasın alanyanın o yüzden kimse bir ele çarpan top kadar bile konuşmuyor günlerdir
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