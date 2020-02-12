Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta tartışılan kararlara imza atan Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Ümit Öztürk'e bu hafta maç verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.
ÜMİT ÖZTÜRK, HALİS ÖZKAHYA VE HÜSEYİN GÖÇEK'E MAÇ YOK
Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
14 ŞUBAT CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Haber Videosu: Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi
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şaka mı bu ? Fener - Beşiktaş maçından bari tartıştığımız , Beşiktaş cephesi olarak isyan ettiğimiz 3 hakem de bu hafta atanıyor ! bu maçta ki orta hakem ( C. Çakır ) , aynı maçta ki 4. hakem ( A. Ulusoy ) ve var hakemi ( M. Kalkavan ) hepsine çakma dinlendirmeler hesapta , sonra ödül gibi sıkı maçlar ! arkadaş , bu gidişle atayacak hakeminiz kalmayacak , siz hala neyin peşindesiniz ? sanmayın unuttuk , şüpheniz olmasın tümü hafızamızda , takipteyiz , Allah hayır etsin bakalım . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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eee ne oldu yani maç verilmeyince sonuç ??Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kupon gitti ceza vericeksin ne anlamı var olan penaltı verilmemis 3 puan gitmis agır ceza verildi hakemlere ülkemin insanını ne güzel uyutuyosunuz nasıl oynuyosunuz lig''le tebrik ederim gerçektenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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asıl size maç kime verilecek yetkisi verilmesi hata. kura çekin. kuraya girecek hakeminiz yoksa yabancı hakem getirin. yıl olmuş 2020 hala taraftarı keriz zannediyolar yuh yazıklar olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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fener maçını yakında yönetecek hakem kalmayacakCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Çok güzel ceza. ikna olduk federasyon mükemmel çalışıyor.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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eeeeee ne oldu bu hakemlere maç verilmeyince fenere 2 puanmı eklendiCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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bu haftalık mı sadece. bunlar yüzünden yatan iddia kuponlarımız ne olacak.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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valla bende aynı durumdayım bir kuponda fener maçı üst diğer kuponda 1 verdım penaltı kacmasa ust gelecektı fenere penaltıyı verse hem 1 hem üst gelecekti1 Yayından Kaldır
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ligde sezon başından bu yana en çok penaltı kullanan takım ligin lideri sivasın bir penaltısı yok bütün sezon en son başakşehir maçında ele çarpma değil başakşehirli oyuncu eliyle topu taşıyor ceza alanında basketbolda bile yapsa bunu steps olur ama medya gücü yok işte sivasın alanyanın o yüzden kimse bir ele çarpan top kadar bile konuşmuyor günlerdirCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır