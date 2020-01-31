31.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:22

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Ponck), Azubuike, Visca, Elia (Dk. 77 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 80 Aleksic), Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Yasin Pehlivan (Dk. 80 Nadir Çiftçi), Baiano, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 67 Soner Dikmen), Candeias (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Ayite

Goller: Dk. 8 Crivelli, Dk. 48 ve 73 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 47 Baiano (Gençlerbirliği), Dk. 90 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

48. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Demba Ba'nın pasında Visca, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Visca, sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, savunma arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını verdi. Fransız futbolcu, sol taraftan bindiren ve ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA