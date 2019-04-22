Süper Ligde 29. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü. İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 18 8 3 45 16 29 62 2. GALATASARAY 29 17 8 4 62 29 33 59 3. BEŞİKTAŞ 29 16 8 5 62 38 24 56 4. TRABZONSPOR 29 15 7 7 52 38 14 52 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 5 12 31 34 -3 41 6. ANTALYASPOR 29 12 5 12 33 46 -13 41 7. ÇAYKUR RİZESPOR 29 9 11 9 41 41 0 38 8. EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 10 8 11 39 39 0 38 9. KASIMPAŞA 29 11 5 13 47 51 -4 38 10. ATİKER KONYASPOR 29 8 13 8 33 33 0 37 11. MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 6 13 30 42 -12 36 12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 29 9 9 11 28 40 -12 36 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 8 12 41 45 -4 35 14. FENERBAHÇE 29 7 12 10 34 40 -6 33 15. BURSASPOR 29 5 14 10 25 34 -9 29 16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 10 13 30 38 -8 28 17. GÖZTEPE 29 8 3 18 26 37 -11 27 18. AKHİSARSPOR 29 6 6 17 30 48 -18 24

Gelecek haftanın programı

26 Nisan Cuma:



20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

Kaynak: AA