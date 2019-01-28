Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu

Spor Toto Süper Ligin 19. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 14. sırada kapattı.

Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu

Spor Toto Süper Ligde 19. hafta 3 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

İşte sonuçlar:

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

Süper Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA
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