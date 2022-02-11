Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkAltay: ???????Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya, Kappel, Thaciano, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş, Rodriguez, Deniz KadahÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Ponck, Cemali...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Altay: ???????Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya, Kappel, Thaciano, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş, Rodriguez, Deniz Kadah

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin, Bolasie, Fernandes, Pohjanpalo

Sarı kart: Dk. 15 Selim Ay (Çaykur Rizespor )

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Altay-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında, ceza sahasındaki Pohjanpalo'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.

14. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Zeki'nin dokunamadığı topu kaleci Tarık ayaklarıyla uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm 0-0 sona erdi.

???????

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor

Fırat Aydınus, Tolga Ünlü, Selim Ay, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title