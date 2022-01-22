Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Assombalonga

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini,

Gol: Dk. 36 Assombalonga (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 35 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı Kat: Dk. 31 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Emre Mor'un pasıyla topla buluşan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert vurdu. Top kaleci Muric'te kaldı.

10. dakikada Biglia'nın yaptığı ortaya arka direkte yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda topu Muric kurtardı.

15. dakikada sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içinden yaptığı orta, kaleci Viviano'da kaldı.

17. dakikada Balkovec'in pasında Emre Mor'un gelişine yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatan korner atışında, ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Öte yandan, maç öncesi seremoniye her iki takım futbolcuları, üzerinde "İhracatımız Şampiyonlar Ligi'nde Hedef 250 milyar dolar" yazılı pankartla çıktı.

Hayatını kaybeden A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.