Kupa Amerika'da Peru, Uruguay'ı saf dışı bıraktı!
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da normal süresi golsüz sona eren maçta Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale yükseldi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.
SUAREZ PENALTIYI KAÇIRDI
Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.
MUSLERA 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu. Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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