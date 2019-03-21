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18 Yaş Altı Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ni Farklı Geçti

18 Yaş Altı Milli Takımımız özel maçta konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 24. dakikada Oğuzhan Akgün, 32. dakikada Burak Yasin Yeşilay ve 37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Mücadelenin 52. dakikasında Ege Özkayımoğlu ile bir gol daha bulan milliler, karşılaşmayı 4-0 kazandı. Milliler, 23 Mart Cumartesi günü İrlanda Cumhuriyeti ile bir özel maç daha yapacak.

Kaynak: AA
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