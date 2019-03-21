18 Yaş Altı Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ni Farklı Geçti
18 Yaş Altı Milli Takımımız özel maçta konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 24. dakikada Oğuzhan Akgün, 32. dakikada Burak Yasin Yeşilay ve 37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Mücadelenin 52. dakikasında Ege Özkayımoğlu ile bir gol daha bulan milliler, karşılaşmayı 4-0 kazandı. Milliler, 23 Mart Cumartesi günü İrlanda Cumhuriyeti ile bir özel maç daha yapacak.
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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Ne derseniz deyin altyapı berbat durumda torpil futbolda bile var dünkü resmi maç sonuçları İtalya u17 2-0 Turkiye u17, Türkiye u19 1- İskoçya u19 3 resmi mac bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal Olsun GençlereCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Neden naklen yayınlanmıyor ?Cevap Yaz 1 Yayından KaldırVEDAT: kazanincami aklina geldi sedatYayından Kaldır