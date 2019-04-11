Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek

17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul'a gelecek olan efsane isimler Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek.

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu.

EFFENBERG'İN FAVORİSİ GALATASARAY

Galatasaray'ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözüksede derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi gecesinin bizleri beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray'dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra Galatasaray'ın bir maçını Türkiye Spor Ödülleri'nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TOLDO: KALECİLER DERBİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera'yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı.