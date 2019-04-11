Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul'a gelecek olan dünya futbolunun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde izleyecek.
17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul'a gelecek olan efsane isimler Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek.
İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu.
EFFENBERG'İN FAVORİSİ GALATASARAY
Galatasaray'ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözüksede derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi gecesinin bizleri beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray'dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra Galatasaray'ın bir maçını Türkiye Spor Ödülleri'nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
TOLDO: KALECİLER DERBİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera'yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı.
-
Ne kadar yakisiyor Türk derbisine Effenberg,hatirlatalim: Seyirci lere orta parmagini göstermisti, Ayriyeten Futbolcu arkadasi Strunz un karisini ayarlamistiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hani şu 1 hafta öncesinden abartılmaya başlayıp futbol hariç herşeyin konuşulduğu en az 4 kırmızı kartın çıktığı berbat bir futbolla bitirilen dünya derbiciğinimi izleyecekler:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
1 kadeh rakıya her şeyi hatırlarsın at gözlüklüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bizim neden ünlü futbolcularımız yoktur bilen varsa söylesin;)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Sen kimi taniyon kiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır