Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerleri tekrar yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerleri tekrar yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

Ersözlü, AA muhabirini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birçok sektöre olduğu gibi fuar sektörüne de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Salgının fuar sektörüne önemli hasar verdiğini dile getiren Ersözlü, "Fuarlar, pandemi döneminde duran sektörlerin başında geliyor. Hemen hemen durma noktasına geldik. Çok şükür, 1,5 yıllık aradan sonra eylül ayı itibarıyla fuarlar yapılmaya başlandı ülkemizde. Gerek İstanbul'da gerek Anadolu'nun farklı merkezlerinde fuarlar başladı ve bundan sonra yıl sonuna kadar devam edecek gözüküyor." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada aşılamanın, aşılı insan sayısının artmasıyla ekonominin de hareketlendiğini belirten Ersözlü, "Seyahatlerde, turizm sektöründe, eğitimde hareketliliği beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarının söylediklerine göre, aşılama yüzde 80 ve üzerine çıkarsa biz de artık normal döneme doğru gelişeceğiz. Tekrar normale döneceğiz, öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Fuarlara yurt dışından da gelişlerin başladığına dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Belli coğrafyalardan ülkemize önemli sayıda ziyaretçi girmeye başladı. Pandemiden dolayı duran fuarlar, yapılamayan fuarlar beraberinde talep yarattı. Uzun süre yapılamayan fuarlar nedeniyle ticaret, alışveriş büyük oranda düştü. Şimdi fuarlar vesilesiyle bu oran tekrar artmaya başladı. Önümüzdeki dönem, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerlerini tekrar yakalayacağını öngörüyoruz. Esas 2022'nin ilk yarısından sonra ve son çeyreğinde artık dünyada ve Türkiye'de fuara kapalı ülke sayıları, uçuşlara yasaklı ya da karantina uygulayan ülke sayıları azalacağından ziyaretçi ve uluslararası dolaşım açısından daha rahat olacağını düşünüyoruz."

Ersözlü, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki fuarlarda yüzde 80 düşüş öngörüldüğünü işaret ederek, "Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20'sinin açılacağını öngörüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi. 2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız." dedi.

Samsun'da açtıkları Tarım Fuarı'nın, fuarlara olan beklentiyi görmeleri açısından önem taşıdığını vurgulayan Ersözlü, ilk günden itibaren talep ve ilginin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor

Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor

Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor

Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

 İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Yeliz Yeşilmen
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fuar sektörü Kovid-19 salgını öncesi konumunu yakalamayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:37:14. #1.11#