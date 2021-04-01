Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'yle yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun takıma sezon başında katıldığı hatırlatılarak, "Kadji ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin