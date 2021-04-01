Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'yle yollar ayrıldı
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Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'yle yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'yle yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun takıma sezon başında katıldığı hatırlatılarak, "Kadji ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'yle yollar ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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