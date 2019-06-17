Fransızlar duyurdu! PSG'nin Neymar aşkı sona erdi
Paris Saint-Germain'in, Brezilyalı yıldız Neymar'ın tavırları nedeniyle artık takımdan ayrılmasına izin verileceği belirtiliyor.
Paris Saint-Germain'den Neymar için flaş karar! Paris ekibinin yönetimi, Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında sürpriz bir karar aldı.
Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, cazip bir teklif gelmesi durumunda Neymar'ın bu yaz takımdan gitmesine izin vermeye hazır.
Haberde; Neymar'ın Paris'te mutlu olmadığı ve İspanya'ya geri dönmek istediği belirtildi.
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ise konu hakkında "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Bana çok çalışan oyuncu lazım. Buna razı değillerse kapı açık. Güle güle!" şeklinde konuştu. (Sporx)
YORUMLAR (6)
-
BEN ALIRIMCevap Yaz 4 Yayından KaldırPSG BAŞKANI CARTCURT: Ayakkabısını anca alırsın. . . .1 Yayından Kaldır
-
FENERE GELSİN KRAL OLURCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırİRFAN: BIRAKIN WIN WIN DAN PARA TOPLAMAYI DİREK KULÜBÜN TAPUSUNU VERİN BENCE O ZAMAN GELİRYayından KaldırGELDE GULME: FENER O KADAR PARA TOPLADIMI WİN WİNDEN :)Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Son Dakika Haberleri