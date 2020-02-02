Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
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Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

Fransa'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990 ve 1992 yılları arasında antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

02.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:56
Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990 ve 1992 yılları arasında kendisini çalıştıran antrenörünün kendisine tecavüz ettiği suçlamasında bulundu.

ANTRENÖRÜ TECAVÜZ ETMİŞ

2000 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkesi adına bronz madalya kazanan ve 10 kez Fransa şampiyonu olan kadın sporcu, kaleme aldığı kitapta, 15 ila 17 yaşları arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazdı.

ARAŞTIRMADAN SONRA İTİRAF GELDİ

Ünlü sporcunun suçlamaları, Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'in, ülkede özellikle tenis, buz pateni gibi alanlarda genç sporculara yönelik cinsel istismarın yaygın olduğu yolunda yayımladığı kapsamlı araştırmanın hemen ardından geldi.

BİRÇOK ANTRENÖR SUÇLANIYOR

Fransız gazetesi, Beyer dışında diğer buz pateni antrenörleri Jean-Roland Racle ve Michel Lotz'a yönelik ciddi tecavüz suçlamaları yöneltildiğini yazdı. Bu isimlerin, suçlamaları ya reddettiği ya da açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
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HABER YORUMLARI (2)

  • EVSİZ ADAM:
    Aklı 30 yıl sonra mı başına gelmiş... Resmen çaptan düşünce artık şova dökmüş işi... Madem sana istismarda bulundu git savcılığa suç duyurusu yap... Niye kendini medyaya anlatıyorsun... Serseri bunlar başka bişey değil...
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