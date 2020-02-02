: Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

02.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:56

Fransa'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990 ve 1992 yılları arasında kendisini çalıştıran antrenörünün kendisine tecavüz ettiği suçlamasında bulundu.

ANTRENÖRÜ TECAVÜZ ETMİŞ

2000 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkesi adına bronz madalya kazanan ve 10 kez Fransa şampiyonu olan kadın sporcu, kaleme aldığı kitapta, 15 ila 17 yaşları arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazdı.

ARAŞTIRMADAN SONRA İTİRAF GELDİ

Ünlü sporcunun suçlamaları, Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in, ülkede özellikle tenis, buz pateni gibi alanlarda genç sporculara yönelik cinsel istismarın yaygın olduğu yolunda yayımladığı kapsamlı araştırmanın hemen ardından geldi.

BİRÇOK ANTRENÖR SUÇLANIYOR

Fransız gazetesi, Beyer dışında diğer buz pateni antrenörleri Jean-Roland Racle ve Michel Lotz'a yönelik ciddi tecavüz suçlamaları yöneltildiğini yazdı. Bu isimlerin, suçlamaları ya reddettiği ya da açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

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