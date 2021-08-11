Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Bonservisi 19 milyon euro olan başarılı eldiven için Fransız ekibinin kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Lille'e transfer olabilir.

LILLE BÜYÜK BİR HAMLE YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Fanatik'in Fransız basınından Score.fr'den aktardığı habere göre; Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli kalecimizle ilgileniyor. Haberde Leo Jardim'in tüm sezon kale için yeterli performansı gösteremeyeceğinde bahsedilirken, Uğurcan transferiyle kaleye büyük bir hamle yapılacağı belirtildi. Öte yandan Fransız ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli olan 25 yaşındaki kaleci için büyük bir ücret ödeyebileceğinden bahsedildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı ile aynı takımda buluşmuş olacak.