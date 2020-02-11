Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın
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Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın

Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.

11.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 07:44
Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın

'da yaşayan Türk asıllı Gülfem Zengin henüz 21 yaşında olmasına rağmen 'erkek mesleği olarak' görülen TIR şoförlüğü konusunda 2 yıl deneyime sahip.


Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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