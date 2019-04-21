Fransa Liginde Paris Saint Germain Şampiyonluğunu İlan Etti

Fransa Liginde Paris Saint-Germain, Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.

Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA
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