Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi Bolivya ile hazırlık maçında karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Mbappe, ilk yarının son dakikalarında sakatlık geçirdi. İlk yarının bitiş düdüğü çalmadan biraz sekerek oyuna devam eden Mbappe ilk devre bitince sağlık ekibiyle birlikte üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

MBAPPE, KONYA'YA YETİŞECEK Mİ?

İkinci yarının başında yerini Wissem Ben Yedder'e bırakan Kylian Mbappe'nin durumunun kontrollerden sonra belli olacağı ve sakatlığının ne derece ciddi olduğunun henüz tespit edilmediği belirtildi.

Fransa Milli Takımı, EURO 2020 Avrupa Elemeleri maçında 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te A Milli Futbol Takımımız ile Konya'da karşılaşacak.

FRANSA, BOLİVYA'YI RAHAT GEÇTİ

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.