Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Formula 1 pilotu Max Verstappen, daha önce yerine geçtiği Daniil Kvyat'ın eski kız arkadaşı Kelly Piquet ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Belçikalı pilot, sosyal medya paylaşımıyla bu iddiaları doğruladı.

Formula 1 Red Bull takımının Belçikalı pilotu Max Verstappen, daha önce yerine geçtiği Daniil Kvyat'ın eski kız arkadaşı Kelly Piquet ile ilişki yaşamaya başladı. Max, ilişkiyi Kelly ile sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkese açıkladı.

32 yaşındaki Kelly, 26 yaşındaki Rus sürücü Kvyat ile ilişkisini 2019 yılında bitirmişti ve bu ilişkiden 23 yaşındaki Verstappen, instagram hesabından şu başlıkla paylaştığı fotoğraf ile Kelly, ile olan ilişkisini "Herkese mutlu yıllar. 2021 yıl, çok güzel şeyleri hatırlayacağımız bir yıl olsun. Benim bulduğum gibi, herkese herkese başarı, sevgi ve mutluluk diliyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Kelly, paylaşıma kalp emojişi bırakarak karşılık verdi.

2 AY ÖNCE İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Belçikalı pilot Max Verstappen'in Daniil Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile ilişkisi yaşadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Kvyat'ın, Verstappen'in eski sevgilisi Türk asıllı güzel Dilara Şanlık'ı sosyal medyadan takibe alması dikkat çekmişti.