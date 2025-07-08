Fluminense Chelsea hangi kanalda? Fluminense Chelsea maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fluminense Chelsea maçı hangi kanalda? Fluminense Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fluminense Chelsea maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fluminense Chelsea maçını hangi kanal veriyor? İşte Fluminense Chelsea maçı yayın bilgisi haberimizde...

FLUMINENSE CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fluminense Chelsea maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fluminense Chelsea maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Fluminense Chelsea maçını izleyebilirsiniz.

FLUMINENSE CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fluminense Chelsea maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.