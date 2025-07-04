Fluminense Al Hilal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fluminense Al Hilal golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FLUMINENSE AL HILAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fluminense Al Hilal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FLUMİNENSE AL HİLAL MAÇI CANLI İZLE

Fluminense Al Hilal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FLUMİNENSE AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fluminense Al Hilal maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FLUMİNENSE AL HİLAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fluminense Al Hilal maçı Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.