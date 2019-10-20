Florin Andone'yi sezon başında Fenerbahçe de istemiş!

20.10.2019 10:35

Transferin son günü Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Rumen forveti, 8 ay önce ise Fenerbahçe istedi. Teknik direktör Ersun Yanal, kadro dışı bırakacağı Slimani'nin yerine birinin alınmasını talep edince Kanarya, ara transferde Andone'yi gündemine aldı.

Brighton'da devreyi 2 golle kapatan 26 yaşındaki için, "Ligde 1 gol atan Slimani'nin yerine 2 gol atan Andone'yi alırsak eleştiriliriz" görüşü ağır basınca transferden vazgeçildi. Fenerbahçe'nin almadığı Andone, Fatih Terim'in isteğiyle sezon başında sarı-kırmızılı formayı giydi.

FLORYA'DA NEŞELİ SESLER

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dünkü antrenmanına gelen Seri'nin çocukları, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bu arada sakatlığı nedeniyle Sivas karşısında forma giymeyen Lemina, idmanın tamamında takımla çalıştı.