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Londra, Spor

Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda dört kişide koronavirüs çıktı

İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönen Boks Milli Takım kafilesi karantinaya alınmamıştı. Yapılan testler sonrasında 19 kişilik kafileden üç sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıktı.

24.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:19
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda dört kişide koronavirüs çıktı

Türkiye Boks Milli Takımı, 17 Mart Salı günü İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen milli kafile doldurdukları form ile karantinaya alınmayıp evlerine gönderilmişti.

"KARANTİNAYA ALINMADIK"

Evlerinde kendilerinin karantina işlemi uygulayacaklarını dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, "Karantinaya alınmadık. Form var, formu dolduruyorsunuz çıkıyorsunuz. Herhangi bir şikayet var mı, öksürük var mı, ateş var mı diye soruluyor. Takımımızla sabah akşam beraberdik, hiçbirimizde öyle bir şey olmadı. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik" şeklinde açıklama yapmıştı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Fenerbahçe'nin milli sporcusu Serhat Güler, 3 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları koronavirüs testleri dün gece pozitif çıktı. Kafilede yer alan diğer isimlerin de koronavirüs testini yaptırdıkları ve 4 isimde daha yüksek ateş belirtisi olduğu öğrenildi.

EYÜP GÖZGEÇ: "4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ülkeye dönüşte havalimanında gerekli sorulara cevap verdiklerini ve sonrasında tüm kafileyievlerine gönderdiklerini dile getirdi. Gözgeç, "Ben de dahil olmak üzere tüm kafile evlerimizde karantina işlemi uyguladık. Ancak kafilemizde yer alan üç sporcumuz ve bir antrenörümüzün testleri pozitif çıktı. Geri kalanlarda belirtiler doğrultusunda testleri veriyoruz ve sürenin dolmasını bekliyoruz. Kafilenin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Duruma göre gerekli işlemler yapılacak. Gelişmeler doğrultusunda bilgilendirme yapacağız. Bazı sporcularımızın da test sonuçlarını bekliyoruz'' dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na giden kafilesinde yer alan isimler şöyle:

Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı), İsmail Nazlı (Fed. Görevlisi), M.Erhan Ergençoğlu (Fed. Görevlisi) Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör) Buğra Sarp (Fizyoterapist), Ahmet Dede (Cutman), Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda dört kişide koronavirüs çıktı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide yeni tip koronavirüs çıktı

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Haber Yorumları (11)
500
KERİM: dünya can derdin de, türk boks derdin de. birileri ni dövüp rahatliyacak ya, grgin ya. .
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DFDFDF: öyle saga sola atlamayin . . . parasüt marasüt de kurtarmaz . .
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ASD: Neden karantina uygulanmadı. Öncelikle şu kayırmacılıktan kurtulmamız lazım.
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TURGUT: TEMİZLİĞE DİKKAT EDELİM HAKİKİ BAL TÜKETELİM ŞİFA KUR''AN DA
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TURGUT: BALIN FAYDALARI: Balın faydaları Tıbb-ı Nebevi''de detaylı olarak ele alınır. Kur''an-ı Kerim''de ''Rabb''in, bal arısına ''dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yavru yap, sonra her çeşit bitki­den ye, sonra da -bal yapman için- Rabb''inin gösterdiği yol­lardan boyun eğerek yürü!'' diye öğretti. Onların karınların­dan renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir millet için bunda ibretler vardır''( Nahl Suresi, 69. )buyrulmuştur.
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SSK EMEKLİSİ: GÜNLERDİR SOKAĞA ÇIKMAYALIM DENİYOR, EVET ÇIKILMASIN ÇIKILMAMALI DA . AMMA VELAKİN BUNA UYMAYANLAR DA OLACAK UYANLARDA. PEKİ BENİM ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TELEFON, İNTERNET KABLO TV FATURALARI VAR BUNLARI KİM ÖDEYECEK ?BUNLARA NEDEN ÖTELEME ERETELEME YOK . PEKİ BUNLARI MELEKLER Mİ YOKSA KELEKLERMİ ÖDEYECEK. HA BİRİLERİ DİYECEK OTOMATİK ÖDEME VER KREDİ KARTINDAN ÖDE BUNLARI N HEPSİNİ ZAMANINDA KAPTTIM KREDİ KARTLARINDAN ALINAN İADAT SOYGUNU VESİLESİYLE . HADİ CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM YETKİLİ VE ETKİLİLERM
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?: SENDE 3 TANE FATURANIN PEŞİNE DÜŞ VE ÖL O ZAMAN
1 Yayından Kaldır
ÇALIŞAN MEMUR: normal bankamatik kartına talimat ver aidat alınmıyor kelebek amca
1 3 Yayından Kaldır
?: sözün bittiği yer
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HASAN: bravo böyle devam!!!
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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