: TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı

07.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:29

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12'nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkını elde etti.

"İSİM KONUSUNU HİÇ KONUŞMADIK"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şubat ayının sonuna doğru oynanacak milli maçta Shane Larkin'in forma giyeceğini açıklarken, "İsim değiştirme konusunu Shane Larkin ile hiç konuşmadık. Biz vatandaşlık alması ve Milli Takım'da oynaması hakkında konuştuk. İsmiyle ilgili önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çok isimler geliyor, bizim de düşündüğümüz isimler oluyor ama yönlendirme yapmak istemiyorum. Artık öyle isim değiştirme gibi zorunluluk da kalktı diye biliyorum. Mutlaka Larkin de dışarıdan gelecek teklifleri değerlendirecektir. Öyle bir isim değişikliği yapacaksa, sabırla bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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