Flamengolu Wesley, Transferini Sosyal Medyadan Açıkladı!

Brezilya ekibi Flamengo ile yeni sözleşmeye imza atmayan ve boşa çıkan Wesley, sosyal medya hesabından Juventus montlu fotoğrafını paylaşarak İtalyan ekibine transfer olduğunu duyurdu.

JUVE BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

19 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına eski takım arkadaşları tebrik yorumları yaparken, Wesley'in kısa süre sonra gönderiyi sildiği görüldü. Juventus'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı genç oyuncunun Cafu ve Dani Alves kadar yetenekli olduğu belirtiliyor.

(Yeni Şafak)