Fiyatlar yüksek olunca pazarlar boş kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meyve ve sebze fiyatlarının yüksek olması nedeni ile semt pazarları boş kaldı.

Son dönemlerde meyve ve sebze fiyatlarının hızla yükselmesi satıcı ve vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Yüksek fiyattan aldıkları ürünleri kar payı koyarak satan esnaf, durumun kendileri ile ilgili olmadığını belirtirken vatandaşlar da geldikleri pazarlardan elleri boş dönmeye başladı. Fahiş fiyatlar nedeni ile zorunlu ürünleri alabilen vatandaşlar, özellikle kış aylarında yetişen ürünlerin pahalı olmasından şikayetçi.

Diyarbakır'da, halden aldığı ürünleri küçük bir kar payı ile pazarda satan esnaflardan Ali Durmuş, pazarın durumunun hem kendileri hem de vatandaşların açısından iyi olmadığını söyledi. Fiyatların stokçular tarafından arttırıldığını düşündüklerini kaydeden Durmuş, "Fiyatların artması ile ilgili herkes bir şey anlatıyor, stokçuların fiyatları yükselttikleri konuşuluyor ama bize de sel, hortum, doğal afetlerden dolayı yükseldiğini söylüyorlar. Stokçuların bahanesi sel ve doğal olaylar. Ispanağın bu mevsimde normalde kilogram fiyatı 2-3 lira arasında değişiyor fakat bugün 6 liraya satılıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar bize sitem ediyor, bizde aynı durumdayız, sattığımız ürünleri eve götüremiyoruz. Meyve ve sebzelerin ucuz olduğu zaman faydaları vardı, vatandaşların bizim herkesin yüzü gülüyordu, şuanda kimse gülemiyor" dedi.

Esnaf Erkan Aydemir de, satışların çok düştüğünü pazarların boş kaldığını söyledi. Pazar ile market zincirleri arasında da uçurum olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Bazı günler ciromuz 5-6 bin liraya kadar çıkıyordu. Şu anda günlük bin 500-2 bin civarında. Marketlerde salatalık 8 lira, Patlıcan 20 lira, kabak 9 lira ama burada fiyatlar yarıdan daha az. Fiyatların bu kadar yüksek olmasına anlam veremiyorum" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Şirin Hasanhan ise, fiyatların el yaktığından şikayetçi. Pazardan hiçbir ürün alamadıklarını kaydeden Hasanhan maydanozun bile 2 liraya çıktığını elleri boş olarak evlerine döndüklerini söyledi.

Kaynak: İHA