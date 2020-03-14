Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor Türkiye'de koronovirüs vakasının görülmesinin ardından kolonya, maske ve dezenfektan gibi ürünlerde fırsatçılık yapılırken, Malatyalı esnaftan gönülleri fethedecek bir hareket geldi. Kentte kayısı satışı yapan esnaf, dükkanından alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye etmeye başladı.

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından vatandaşlar kolonya, maske ve dezenfektan gibi ürünlere yönelmeye başladı. Talep fazla olunca fırsatçılarda söz konusu ürünlerde fiyat artışına gitmeye başladı. Tüm Türkiye fırsatçılara öfkelenirken Malatyalı esnaftan alkışlanacak bir hareket geldi.

HER MÜŞTERİYE KOLONYA HEDİYE ETMEYE BAŞLADI

Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, koronavirüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye etmeye başladı. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salgınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi.

MÜŞTERİLERİN HOŞUNA GİTTİ

Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi. Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA