Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli savunmacı Pezzella, İtalyan forvet Cutrone ve takımın fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altında tutulduğu ifade edildi. Fiorentina'da, Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in ardından virüse yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Sampdorialı Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve Juventuslu stoper Daniele Rugani'de de koronavirüse rastlanmıştı. Kaynak: AA