Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticilerin bugünlerde fındık bahçelerine atması gereken yazlık gübreyi yüksek fiyatından dolayı atamaz hale geldiğini öne sürdü. Karan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl çuvalı 40-45 lira olan yazlık gübre fiyatının şu anda 65-70 lira olduğunu belirtti.

"BİR AN ÖNCE FİYATLARA MÜDAHALE EDİLMELİ"

Bölgede fındıkta verim ve kalite için gübreyle zirai mücadelenin önemli olduğunu kaydeden Karan, şöyle devam etti:

"Üreticiler bugünlerde fındık bahçelerine atması gereken yazlık gübreyi yüksek fiyatından dolayı atamaz hale geldi. Şu anda piyasada 65 liranın altında gübre yok. Nakliyesi ile birlikte bu rakam çuval başına 70 lirayı geçmekte. Üreticilerin bu fiyatlardan bahçelerine gübre atması mümkün değil. Acilen Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma müdahale etmelidir. Fındıkta yüksek girdi maliyetleriyle ne üretimi artırabiliriz ne de kaliteyi artırabiliriz. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki olan Gübretaş'ın üretimi durdurması da gübre karaborsacılığını doğurmaktadır. Bir an önce gübre fiyatlarına müdahale edilmeli ve Gübretaş üretime geçmelidir."

"DOLARA ENDEKSLİ SATIŞA DUR DENİLMELİ"

Türkiye'de gübrenin dolar kurundan alınıp satıldığını belirten Karan, "Bayiler Türk liralarını dolara çevirip öyle mal temin etmektedir. Enflasyonla topyekün mücadele verildiği bir dönemde gübre fiyatının dolara endeksli satışına da dur denilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA