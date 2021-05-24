Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Finansal hizmetler güven endeksi 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 162,2 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 162,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı mayıs dönemi Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 162,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

2021 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 5,4 puanlık artış olduğu görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 6,0 ve 50,1 puanlık azalış olduğu gözlendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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