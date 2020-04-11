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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Ekonomi

Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, finans dünyasının katkısı 400 milyon liraya aştı.

11.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:12
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, finans dünyasının katkısı 400 milyon liraya aştı.

Çin'da başlayarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini en aza indirmek için hükümet, düzenleyici kurumlar, bankalar ve finans kuruluşları önemli destek paketleri açıkladı.

Finans sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart'ta "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na da güçlü desteğini sürdürüyor.

AA muhabirinin "https://bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesi ve kurumların açıklamalarından derlediği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kampanyaya 100 milyon liralık katılımla en yüksek desteği veren kurum oldu.

Ziraat Finans Grubu, her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin liralık, Halkbank da Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde toplam 56 milyon liralık bağışlarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

VakıfBank da kampanyaya 50 milyon liralık destek önemli katkı sağladı. Türk Eximbank, kampanyaya 2 milyon 500 bin liralık destekte bulundu.

Özel bankalardan nakdi destek

ING Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira, Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) da 1,5 milyon lira bağışta bulundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 milyon liralık destek sundu. Fibabanka, Fiba Emeklilik, Fiba Faktoring ve Fina Enerji'nin katkılarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış yapıldı.

Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte kampanyaya 5 milyon lira katkıda bulundu. Burgan Bank, kampanyaya 2 milyon liralık destek sağladı. Aktif Yatırım Bankası da kampanyaya 1 milyon 526 bin lira bağışta bulundu.

Odeabank, kampanyaya 1 milyon lira destek verdi.

Katılım finans kuruluşları

Katılım finans kuruluşları da Milli Dayanışma Kampanyası'na önemli nakdi destek sağladı. Kuveyt Türk Finans Grubu, kampanyaya 20 milyon liralık destekte bulundu. Vakıf Katılım, her bir çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon liralık bağışta bulundu.

Albaraka Türk, 5 milyon lira ve Emlak Katılım 1 milyon lira destek sundu.

TMSF'den 20 milyon liralık destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 295 bin lira destekte bulundu.

Borsa İstanbul Grubu da koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkenin ve milletin yanında olmak amacıyla kampanyaya 5 milyon lira destek verdi. Kredi Garanti Fonu (KGF), 1 milyon liralık bağışta bulunurken, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de 500 bin lira katkı sağladı.

Papara Elektronik Para ve Ödemeleri Hizmetleri AŞ, kampanyaya 1 milyon 100 bin lira ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ de 1 milyon lira destek verdi.

Kampanyaya maaş desteği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ile üç maaş arasında bağışta bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri de birer maaşlarını bağışladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve kurul üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışladı.

Bankalar hastanelerin ihtiyacı için kaynak ayırdı

İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

Akbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

Yapı Kredi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri'nin ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

DenizBank, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla toplamda 10 milyon lira kaynak ayırdı

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de salgına karşı yürütülen özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 8 milyon lira kaynak ayırdı.

Kaynak: AA

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