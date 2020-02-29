: Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık

29.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:26

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Trabzonspor'un yıldızı Novak'ın ismi sürekli farklı takımlara yazılıyor. Menajer Mithat Halis iddialara açıklı getirdi.

"PRENSİP OLARAK ANLAŞTIK"

Haber61'e konuşan Mithat Halis, Filip Novak'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını değerlendirirken, "Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor" dedi.

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