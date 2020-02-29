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Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak'ın menajeri Mithat Halis, Çekyalı oyuncunun Galatasaray'a gideceği iddialarını yanıtladı. Mithat Halis, Trabzonspor'la henüz sözleşme imzalamamalarına rağmen prensipte anlaştıklarını belirtti.

29.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:26
Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'un yıldızı Novak'ın ismi sürekli farklı takımlara yazılıyor. Menajer Mithat Halis iddialara açıklı getirdi.

"PRENSİP OLARAK ANLAŞTIK"

Haber61'e konuşan Mithat Halis, Filip Novak'ın 'a transfer olacağı iddialarını değerlendirirken, "Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık
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