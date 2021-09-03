Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti

Erkek Voleybol Milli Takımımız,, İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, İspanya'yı etkili oyunla yenerek iddiasını ortaya koydu.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye Erkek Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

FİRE YOK

Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı.

Milliler gruptaki 3. maçını 5 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak.