Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti
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Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Erkek Voleybol Milli Takımımız,, İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, İspanya'yı etkili oyunla yenerek iddiasını ortaya koydu.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye Erkek Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti

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Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı.

Milliler gruptaki 3. maçını 5 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti - Haberler Spor
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