Fikret Orman, Şenol Güneş'in Ayrılmasının Ardından Bilic'e Teklif Götürecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılması beklenen Şenol Güneş'in yerine Slaven Bilic'e teklif götürecek.

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic'le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş'tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.

DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMAMIŞTI

2 sezon boyunca Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, bu süreçte şampiyonluk yaşayamamış, 8 derbi maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

(Akşam)

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