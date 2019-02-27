Fikret Orman, Şenol Güneş'in Ayrılmasının Ardından Bilic'e Teklif Götürecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılması beklenen Şenol Güneş'in yerine Slaven Bilic'e teklif götürecek.
Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic'le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş'tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.
DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMAMIŞTI
2 sezon boyunca Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, bu süreçte şampiyonluk yaşayamamış, 8 derbi maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.
(Akşam)
YORUMLAR (14)
-
Arabistanda düşme hattındaki takımdan kovulan adam Beşiktaşta mı başarılı olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
DALGAMI GEÇİYOSUN BAŞGAN DERBİ BİLE KAZANAMAYAN PİLİÇİ NEYE GETİRİYOSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sergen den başkası yalanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
BİLİC NEDİR ,BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KAFAYI MI YEDİ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bilicin ne basarisı oldu ki besiktasta, adam mi yok baskaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır