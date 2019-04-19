Fikret Orman'dan Lucescu Sözleri: Çok Sevdiğimiz Eski Bir Hocamız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta "Kartal Yuvası" mağazasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Orman, Lucescu ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan, tecrübeli teknik direktör ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi."