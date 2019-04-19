Fikret Orman'dan Lucescu Sözleri: Çok Sevdiğimiz Eski Bir Hocamız
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Kartal Yuvası" açılışında adı siyah beyazlı takım ile anılan Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta "Kartal Yuvası" mağazasının açılışında açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Orman, Lucescu ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan, tecrübeli teknik direktör ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi."
YORUMLAR (4)
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Aman ha sakın!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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saygısızlık etmek istemiyorum sayın başkan istifa erdemdir bu gidişle demirörenide aratacaksınız bize lütfen istifa edin seçimlerede katılmayın burdan sayın ahmet nur çebiye sesleniyorum aday olursanız 5268 renkli üyeye rağmen kazanırsınız diye düşünüyorum yeter artık lucesku emkli ol bizde kurtulalım bu ne para hırsıdır ayıpCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yapma be başkan başka adam yokmuCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Türkiye şu alzheimer hastasından bi kurtulamadı yedirdiğimiz paralara yazıkCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır