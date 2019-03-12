Fikret Orman'dan Güneş'e: Bu Takımın Sana İhtiyacı Var
Fikret Orman, tepkilerin ardından istifa etmek istediği iddia edilen Güneş'i, "Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için önemli. Şansımız devam ediyor. Bu takımın sana ihtiyacı var" sözleriyle ikna etti.
Kartal'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in Konya maçının ardından istifa etmek istediği ancak Başkan Fikret Orman'ın ikna etmesiyle vazgeçtiği öğrenildi. Maç sonu takımı saha ortasına getirip, tribünleri alkışlatan Güneş, istifa sesleri yükselince elini sallayarak 'tamam' işareti yaptı.
ÖZVERİLİ OLMAMIZ GEREKİYOR
Şenol Hoca'nın o anda istifa kararı aldığı ve Başkan Fikret Orman soyunma odasına gelince bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Bu nedenle maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamayı normalden daha geç yapan Kartal'ın hocasını Başkan'ın ikna ettiği öğrenildi. Orman, Güneş'e, "Hocam taraftarın tepkisi her zaman oluyor. Bize karşı da tepkiler var. Ancak bizim özverili hareket etmemiz lazım" dedi.
BIRAKIRSAN TAKIM ZARAR GÖRÜR
Kartal'ın patronu daha sonra, "Şu anda takımın ilk iki şansı sürüyor. Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için çok önemli. Takım bazen istemediğimiz skorlar alsa da iyi futbol oynuyor. El birliği ile yola devam edelim ve hedefimize ulaşalım. Şimdi görevi bırakırsan takım zarar görür" diyerek sözlerini tamamladı. Güneş de Orman'ın bu konuşması sonrasında göreve devam etme kararı aldı. (Star)
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FİKRET, BEŞİKTAŞI TERKET. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değildir. Fikret Orman istifa!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şenol Hocanın da Yıllık prim ve promosyolar hariç 3, 2 Milyon Eur ihtiyacı varCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bunlarda önlerine kemik attıkça kulüplerini satıyor havvvv havvvvCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Başkan neyin kafasını yaşıyorsunuz boşuna umutlanmayın şampiyonu çoktan belirlediler.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır