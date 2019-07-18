Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli futbolcu Arda Turan ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

İşte Fikret Orman'ın transfer değerlendirmesi;

Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, kimse ile bir görüşmemiz olmadı. Arda Turan önemli bir futbolcu, hiçbir görüşmemiz olmadı. Bu değil ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu bölgede çok kıymetli oyuncuları var. Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Gülen, sempatik, çalışkan, mütevazi, tam Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Bize teklif geldi ama niyetimiz o değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa düşünürüz. Giden oyuncular sadece mali ve teknik olmaz. Bu bir bütündür.