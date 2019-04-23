Fikret Orman'ın Burak Yılmaz Pişmanlığı

Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kent Park Spor Tesisleri'nde bir turnuva düzenledi. Şenliğe, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Rıza Çalımbay katıldı. Turnuvada dereceye giren Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Küçükçekmece takımlarına Turan Hançerli, Fikret Orman ve Rıza Çalımbay takdim etti. Turnuvada törenin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ERKEN GELMEMESİNİN PİŞMANLIĞINI YAŞIYORUZ"

Burak Yılmaz'ı erken transfer etmemelerini pişmanlığını yaşadıklarını belirten Orman, "Futbol böyle bir şey. Şimdi de eleştiriyorlar zamanında neden almadın diye. Bizim yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Bizim doğru bildiğimiz yapmamız lazım. Burak için ilk günden beri söylüyorum. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu telaffuz eden bir çocuk. Babası Fikret Ağabey, düzgün bir aileden yetişmiş. Beşiktaş'ta da iyi işler yapıyor. Taraftarlarla zaten yıldızı barışıktı. Siz bakmayın, arada öyle şeyler olur. Çok faydalı oldu. Şu anda tabii ki zamanında, erken gelmemesinin pişmanlığını da yaşıyoruz. İnşallah o golleri attıkça biz daha fazla pişman oluruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ GELEN YÖNETİM HOCASINI SEÇER"

Gelecek sezon takımın başına gelecek teknik direktör için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta kongresi var. Daha evvel de açıklamıştık. Şu anda adaylar tam olarak netleşmedi. Bu netleştikten sonra, Beşiktaş yönetimini seçecek. Beşiktaş yönetimini seçtikten sonra yeni yönetim kendi hocasını seçer. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Kimse bizden 12 Mayıs öncesinde bir şey beklemesin. Önemli olan Beşiktaş'ta istikrar. Şenol Hoca ile de birçok şeyler konuşuldu. Görüyorsunuz başarılar geliyor. İstikrar önemli. 4 senelik bir birlikteliğimiz var. Hocamız ile hep güzel günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Futbol inişi-çıkışı olan bir şey. Çizginizde devam ettiğiniz sürece her zaman başarı gelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA