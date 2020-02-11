FIFA, VAR'ın ofsayt çizgisini doğru çizmesi için yapay zeka destekli sistem geliştirdi
Futbolda, VAR teknolojisinin kullanılmasına dair tartışmalar devam ederken FIFA, devrim niteliğinde bir karar almak üzere. VAR'ın ofsayt anında sağlıklı karar vermesi için yapay zeka destekli bir sistem geliştiren FIFA, çevrimdışı yapılan denemelerden memnun kaldı ve sistemi geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle İngiltere'de çok sık tartışılan ofsayt çizgilerinin düz çekilmediği iddiası üzerine FIFA yeni bir sistemi devreye sokmak için çalışmalara resmen başladı. FIFA, VAR'ın ofsaytta karar verme yeteneğini artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli yarı otomatik sisteminden memnun kaldı.
FIFA, VAR sistemindeki ofsayt çizgisinin doğru konumlandırılmasının yapay zeka ile gerçekleşeceği konusunda kesin adımlar atmaya başlayacak.
DAHA HIZLI KARAR VERİLECEK
Yapay zekanın ofsayt çizgilerini belirleyici unsur olması konusunda uzmanlar oyunun daha da hızlanacağı ve oyunun soğumasına önlem olacağını iddia ettiler.
FIFA'DAN AÇIKLAMA: DENEMELER UMUT VERİCİ
FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, Katar'daki çevrimdışı denemelerin "çok umut verici" olduğunu ve oyunun fazla durmasına engel olacağını ifade etti.
RESMİ MAÇTA KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İlk denemelerin ardından yapay zekanın resmi bir futbol karşılaşmasında kullanılması için hazırlıklara başlandı. Bu yeniliğin ne kadar doğru olduğunu görmek için üçüncü taraflar ve araştırma enstitüleri ile birlikte ortak araştırma yapılacak.
Yapılan araştırmada taraftarlar, VAR'ın karar verme aşamasında çok zaman harcadığı görüşünde birleşti. Yeni sistemin ise VAR'dan kaynaklı sorunları ortadan kaldıracağı konusunda fikir belirttiler.
"HAYATIN BİR PARÇASI"
FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller yapay zekanın hayatın bir parçası olduğunu ve futbolda bunun doğru kullanılmasından yana olduğunu söyledi.
"FUTBOL ÜZERİNDE EN BÜYÜK ETKİYE SAHİP OLACAK"
Johannes Holzmüller, "Normal yaşamımızda olduğu gibi, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda futbol üzerinde en büyük etkiye sahip olacak teknolojilerden biri olduğu çok açık bir gerçek" ifadelerini kullandı.
(Skorer)
Haber Videosu: FIFA, VAR'ın ofsayt çizgisini doğru çizmesi için yapay zeka destekli sistem geliştirdi
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BİZİM ÜLKEMİZDE ONUN DA AYARLARIYLA OYNARLAR KİMSE MERAK ETMESİNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BİZİM FENEVİN PALABIYIKLARI ONUN AYARLARIYLA OYNARLARCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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playstation da ki hakemler hiç hata yapmıyor o sistemi getirmeliler :)))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yakında hakemlere iş kalmayacak, çok şükürCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır