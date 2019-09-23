FIFA resmen açıkladı! İran'da 40 yıllık yasak sona erdi, kadınlar statlarda maç izleyecek

23.09.2019 16:45

İran ve FIFA arasında krize neden olan kadın seyircilerin futbol maçlarını izlemek üzere stadyumlara girmesi konusu sonunda resmen çözüme kavuştu. Ülkede uzun yıllardır konuyla ilgili bir yasaklama bulunurken, son olarak maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak bir kadın taraftar intihar etmişti.

40 YILLIK YASAK KALKTI

Kadın taraftarların stadyumlara alınmaması, FIFA'nın ayrımcılık karşıtı talimatları ile çeliştiği için, dünya futbolunun patronları bir süredir Ortadoğu ülkesine bu yasağı kaldırması konusunda yaptığı baskılardan olumlu sonuç aldı. İran makamlarının, Tahran'da gelecek ay oynanacak Dünya Kupası eleme maçında kadınların stada alınacakları konusunda FIFA'ya güvence verdikleri ortaya çıktı. Ülkede 1980'den sonra kadınların statlara girmelerine yasak getirildiği belirtiliyor.

ARTIK KADINLAR MAÇLARA GİREBİLECEK

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İran'ın sıradaki maçında kadın taraftarların stada girmelerine izin verileceği bize iletildi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü birkaç istisna hariç 40 yıl boyunca olmamış bir şeyden söz ediyoruz. Artık bu çözüme kavuşturulması gereken, daha fazla beklenilmesine tahammül olmayan bir konuydu. Şimdi bundan sonra yapılması gereken bir sonraki aşamaya geçmek olacaktır" ifadelerini kullandı.